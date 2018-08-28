Лондон не рассматривает Будапештский меморандум как юридически обязывающий – посол

Когда Украина после начала российской агрессии в 2014-м несколько раз инициировала встречу стран-подписантов Будапештского меморандума, реакция британской стороны в этом плане была конструктивной

Великобритания никогда не скрывала, что не рассматривает Будапештский меморандум как юридически обязывающий. Для Лондона, как и для других подписантов, таких как Париж или Вашингтон, это также политический документ. Об этом на заседании пресс-клуба в рамках работы XIII Совещания руководителей заграничных диппредставительств Украины заявила посол Украины в Британии Наталия Галибаренко, отвечая на вопрос сайта "Сегодня".

"Просто есть и вторая сторона этой проблемы в том, что когда мы после начала агрессии несколько раз, например, инициировали проведение встречи стран-подписантов Будапештского меморандума, в принципе реакция британской стороны в этом плане была конструктивной. Они говорили: "Да, мы готовы встречаться, мы готовы говорить, но есть сторона, которая нарушила Будапештский меморандум, и она не собирается нас слушать, и не собирается убираться с территории Украины". Фактически такая сейчас ситуация. Понимаю, что это вызывает отчаяние, и у меня тоже, но, к сожалению, таковы реалии", – ответила сайту "Сегодня" Наталия Галибаренко.

В то же время Великобритания может помочь Украине в военном плане. Пару дней назад после встречи вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с замглавы Палаты лордов и госминистром по вопросам обороны графом Хоу, появились новости о том, что Украина и Британия думают над возможностью совместного производства оружия.

"Сразу скажу, что не буду раскрывать деталей, здесь есть определенные чувствительные моменты. Могу сказать, что соответствующие переговоры и консультации никогда не прекращались. Но знаете, очень часто фактором, который их сдерживает, является, конечно, очень высокая цена. Мы заинтересованы в том, чтобы не столько купить, сколько получить какую-то помощь. Конечно, Британия была одной из тех стран, которая всегда очень аккуратно относилась к даже гипотетическому вопросу о поставках вооружений, учитывая то, что это может обострить ситуацию на Востоке. Потом со временем, понимая российскую логику, британцы также поняли, что тут не вопрос вооружения Украины, здесь вопрос именно в агрессивности Кремля. И для того, чтобы условно спровоцировать Кремль еще больше, не нужно даже оружие поставлять", – ответила сайту "Сегодня" Наталия Галибаренко.

Отметим, после того, как Россия напала на Украину, особо остро стал вопрос выполнения странами-гарантами своих обязательств перед нашей страной, но на деле все получилось печально. Так, например, в США объяснили, почему не выполняют соответствующий договор. Экс-госсекретарь Джон Керри говорил, что американцы не хотят спровоцировать еще большую нестабильность в мире.

Другая страна-гарант украинской безопасности – Россия – и вовсе нашла нелепое объяснение. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как Россия "выполняет" Будапештский меморандум. По его мнению, если Москва не угрожает Украине ядерным оружием, то условия соглашения соблюдены.

Недавно экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук рассказывал, почему США не защищают Украину от России. Он четко разъяснил положения документа и оказалось, что ни к американцам, ни к другим странам-"гарантам" не может быть претензий.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, США, Великобритания и Россия. Взамен на то, что Киев отказался от распространения ядерного оружия, другие три страны – США, Британия и РФ – обязались гарантировать Украине безопасность и территориальную целостность.