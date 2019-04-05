Лубкивский: На Киевском форуме речь пойдет о стратегическом выборе Украины и Запада

Главный форум в Украине по вопросам международной безопасности будет иметь несколько важных контекстов

Лубкивский: На Киевском форуме речь пойдет о стратегическом выборе Украины и Запада //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/73f/f20/5ca73ff201220.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/73f/f20/5ca73ff201220.jpg 2019-04-05T14:48:11+03:00 Политика Главный форум в Украине по вопросам международной безопасности будет иметь несколько важных контекстов

Внимание Киевского форума 11-12 апреля будет сосредоточена на внешнеполитических и безопасности приоритетахкандидатов в президенты, на предстоящих выборах в парламент и том, способен ли украинский политикум сформировать по итогам 2019 года устойчивую национальную власть, которая продолжит европейский и евроатлантический курс.

Об этом в своей статье на "Европейской правде" написал Даниил Лубкивский, член наблюдательного совета фонда Арсения Яценюка "Открой Украину", экс-заместитель министра иностранных дел Украины.

Он сообщил, что нынешний Форум назван "Неутомимая волна: стратегический выбор Украины и Запада": "Образ" неутомимой волны "- это прямая ссылка на одноименную книгу сенатора Джона Маккейна. Помним о большом друге Украины и будем вспоминать его на наших встречах".

Даниил Лубкивский подчеркнул, что главный форум в Украине по вопросам международной безопасности будет иметь несколько важных контекстов. Киевский форум будет проходить между первым и вторым туром президентских выборов: "Эти выборы неразрывно связаны с еще одной политической изменением – избранием в октябре нового состава украинского парламента и последующим формированием парламентской коалиции".

"Опасность длительного политического противостояния и высокая вероятность, что в результате избирательного цикла в Украине появятся три слабые институты власти (ограниченный в действиях президент, фрагментированный парламент и недееспособное правительство), составляют не меньшую угрозу, чем российская агрессия. Главное внимание форума будет сосредоточено на внешнеполитических и безопасностных приоритетах претендентов на пост главы государства. Речь пойдет и о предстоящей Верховной Раде.

Способен ли украинский политикум сформировать по итогам 2019 устойчивую национальную власть, которая на деле продолжит европейский и евроатлантический курс? В этом будет заключаться наш основной вопрос, который будет касаться именно выборов", – подчеркнул Лубкивский.

В то же время член наблюдательного совета фонда "Открой Украину" отметил, что круг интересов Форума – значительно шире: "Будем говорить о стратегическом выборе Украины и Запада, а точнее – о единстве Украины с Западом, нашей принадлежности к западному цивилизационному пространству, политической, экономической безопасности и культурной взаимозависимости и взаимной необходимости".

"Подавляющее большинство наших граждан выступают за членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Эти факты подводят к принципиально важному тезису: те политические силы, которые решатся на изменение или подмену евроатлантического курса Украины, не только терпят неудачу, но и повлекут для себя, страны и всего региона катастрофические последствия", – написал он.

Этот тезис в равной степени касается и наших западных партнеров, подчеркнул Даниил Лубкивский: "Хватит пустых слов об "усталости от Украины". Уставать еще вообще не было оснований. Эта кажущаяся усталость является следствием собственной неуверенности. Украину не удастся долго держать в прихожей. Это плохо закончится. Не менее драматичной станет попытка при первых лучших обстоятельствах устраниться от украинского вопроса".

Замедление интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры, как и политика "выжидания" в отношении Украины, убежден Лубкивский, "ударят по самой Европе и прямо поощрит аппетиты Кремля".

Отдельная панель Киевского форума, сообщил Даниил Лубкивский, будет посвящена отношениям с НАТО: "Она станет возможностью обсудить и то, что делает Украина, и то, готовы ли наши партнеры предложить Украине план членства в Альянсе.

Евроатлантическая тема будет также в центре внимания американской панели – широкой экспертной дискуссии, посвященной внешней политике Соединенных Штатов в период президентства Дональда Трампа, которую Киевский форум будет проводить совместно с Атлантическим советом.

Прямой связью с атлантическим стилем будет и серия региональных сессий, среди которых панель о стратегическом партнерстве Киева и Варшавы и специальное мероприятие, посвященное сфере безопасности аспектам взаимодействия между Украиной, Румынией и Молдовой".

Справка: Двенадцатый Киевский Форум, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", пройдет 11-12 апреля. В этом году Форум соберет рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители Украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Форум проводится Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" ежегодно с 2007 года. С тех пор Форум становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Напомним, в феврале 2019 года прошел 7-й Киевский Форум по вопросам безопасности для молодежи.

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