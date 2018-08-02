Луценко хочет для Савченко максимальный срок наказания

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование по подозрению в подготовке терактов в Киеве народного депутата Надежды Савченко и руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана закончилось и суд по данному делу начнется уже в этом году. Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, у следствия есть все доказательства вины подозреваемых в подготовке терактов.

"Следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и гражданина Рубана закончено. Мы в ходе этого следствия получили все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, предоставленного злоумышленникам Савченко и Рубану с ведома российских офицеров в чине подполковника и полковника на территории "ДНР".

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Генпрокурор отметил, что сейчас подозреваемые и их защитники будут знакомиться с материалами дела, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

"На данном этапе еще не определена мера наказания, которую будет вносить прокурор своим ходатайством в суд. Но я уверен в том, что будет максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение теракта".

Отметим, статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Савченко еще в апреле прошла экспертизу на вменяемость. Судмедэксперты пытались выяснить, отдавала ли нардеп себе отчет в действиях, которые ей инкриминируются, в частности подготовка к осуществлению терактов в Киеве. И только в начале июня стали известны ее результаты на "детекторе лжи". Экспертиза на полиграфе подтвердила, что Савченко действительно готовила теракты в Киеве и покушения на первых лиц государства и депутатов.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.