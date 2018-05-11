Луценко: Мы знаем полковников РФ, выдававших оружие Савченко для теракта в Киеве

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствию известны имена и должности российских офицеров, который давали оружие народному депутату Надежде Савченко для осуществления теракта в Верховной Раде и в правительственном квартале. Об этом он сообщил во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ровенской области.

"На примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы. Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам и прикрытиям, по их должностным званиям и так далее".

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По его словам, после Революции достоинства Украина живет в условиях трех войн.

"Первая очевидна – это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе. Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими – я это утверждаю официально".

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко показал видеодоказательства подготовки теракта Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном. На видео можно увидеть, как фигуранты обвинений общаются с офицерами ВСУ, говорят о перевозке оружия и о том, как должны был быть осуществлены теракты.

Генпрокурор отмечал, что Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. Для этого они достигли соответствующей договоренности главарем боевиков Александром Захарченко.

Сейчас скандальный политик находится в СИЗО по мере пресечения.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.