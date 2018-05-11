Луценко: Мы знаем полковников РФ, выдававших оружие Савченко для теракта в Киеве

Сегодня, 13:27

Силовики разоблачили намерение народного депутата осуществить нападения с использованием российского оружия

Надежда Савченко. Фото: архив
Надежда Савченко. Фото: архив

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствию известны имена и должности российских офицеров, который давали оружие народному депутату Надежде Савченко для осуществления теракта в Верховной Раде и в правительственном квартале. Об этом он сообщил во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ровенской области.

"На примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы. Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам и прикрытиям, по их должностным званиям и так далее".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По его словам, после Революции достоинства Украина живет в условиях трех войн.

"Первая очевидна – это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе. Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими – я это утверждаю официально".

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко показал видеодоказательства подготовки теракта Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном. На видео можно увидеть, как фигуранты обвинений общаются с офицерами ВСУ, говорят о перевозке оружия и о том, как должны был быть осуществлены теракты.

Генпрокурор отмечал, что Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. Для этого они достигли соответствующей договоренности главарем боевиков Александром Захарченко.

Сейчас скандальный политик находится в СИЗО по мере пресечения.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Россия, Луценко, оружие, теракт, полковник, савченко

Вы сейчас просматриваете новость "Луценко: Мы знаем полковников РФ, выдававших оружие Савченко для теракта в Киеве". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко пришла на экспертизу. Фото: facebook.com/Татьяна Проторченко

Савченко прошла экспертизу на вменяемость: стали известны подробности

19 Апреля, 17:25

Судмедэксперты пытались выяснить, отдавала ли нардеп себе отчет в действиях, которые ей инкриминируются

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Следствие продлено на полгода: стали известны новые детали по делу Савченко

22 Апреля, 15:57

Сестра и пресс-секретарь нардепа рассказали, как обстоят дела у подозреваемой
Загрузка...

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Суд не разрешил арестовать имущество семьи Савченко

23 Апреля, 19:00

Арестовать имущество благотворительного фонда и жесткие диски суд не дал, но у СБУ есть пять дней на апелляцию

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

У Савченко в СИЗО новые проблемы: сестра сообщила детали

3 Мая, 14:54

Народный депутат продолжает сильно худеть из-за отказа от пищи за решеткой

Политика

Рубан и Савченко. Фото: Facebook

Подготовка терактов в Киеве: дело Савченко и Рубана будут расследовать несколько месяцев

4 Мая, 12:58

Прокуратура объяснила, почему не стоит отпускать сейчас подозреваемого из СИЗО

Украина

Александр Шадрин / Фото: Facebook.com/shadrin.sasha

Новым адвокатом Савченко стал экс-защитник Штепы и "Топаза"

6 Мая, 13:46

Защита готовит заявление в правоохранительные органы по факту противодействия новому адвокату в доступе к клиенту
Загрузка...