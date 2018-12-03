Луценко намерен ввести санкции против отдельных россиян

Сегодня, 20:52

По словам генпрокурора, это сложное решение, его надо серьезно проанализировать

facebook.com/LarysaSargan
facebook.com/LarysaSargan

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен направить президенту Украины Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны письмо с предложением о санкциях в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ из-за вооруженной агрессии против кораблей ВМС ВСУ. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

"Сегодня я направлю (я член СНБО. – Ред.) письмо президенту и секретарю СНБО с предложением в связи с актом вооруженной агрессии РФ против кораблей Украины. Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос относительно применения к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в том числе в виде блокирования активов на территории Украины. По моему мнению, это блокирование должно быть сроком до деоккупации нашей страны", – сказал Луценко.

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По словам генпрокурора, это сложное решение, "его надо серьезно проанализировать, поскольку в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют монополию".

"Тем не менее, уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны. Это моя и юридическая, и политическая позиция", – подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, какими санкциями Запад может реально ударить по России за ее агрессию на Азове.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая нормы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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