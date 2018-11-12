Луценко назвал главных врагов Украины и УНР

Сегодня, 23:01

Он добавил, что если украинцы будут и дальше молчать о собственных достижениях, то окончательно проиграют информационную войну

Юрий Луценко. Фото: gp.gov.ua
Юрий Луценко. Фото: gp.gov.ua

У современной Украины и Украинской народной республики общие враги – Москва и популисты. Об этом во время заседания Совета регионального развития заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, видео выступления опубликовала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"2018 год – это сто лет УНР (с момента основания), столетие побед и столетие исторического поражения украинской нации в борьбе за свое государство. Я не буду долго распространяться о своем, о причине, как произошла УНР, и о том, как пала УНР. Скажу лишь одно, по моему глубокому убеждению, у нас те же враги: Москва и свои популисты, и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем сбросить свое же государство", – отметил Луценко.

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Он добавил, что если украинцы будут и дальше молчать о собственных достижениях, то окончательно проиграют информационную войну.

"Все российские и олигархические каналы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все, и вот-вот ее объявят, как сказал господин академик, fail state", – добавил генпрокурор.

Ранее лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что главная задача для украинцев на 2019 год – не допустить реванша пророссийских сил.

Отметим, что 22 января Украина празднует День СоборностиРоссия и 100 лет назад вела против Украины гибридную войну.

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"Сегодня"

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