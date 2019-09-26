Луценко назвал жалобу на Трампа манипуляционной

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Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что текст жалобы офицера правоохранительных органов США, является манипуляционным и не соответствует истине.

"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипуляционный и неоднократно не соответствующий истине", – написал Луценко в сообщении в Facebook.

По словам Луценко, "установлением истины по делу "Бурисмы" и вмешательства в американские президентские выборы 2016 года должны заниматься исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи".

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Напомним, что информатор комитета по разведке Палаты представителей США заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским хвалил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, говорится в его заявлении, распространенном в четверг комитетом.

В документе отмечается, что Луценко делал несколько заявлений о деятельности семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о предполагаемом участии украинских властей в выборах США 2016 года и о деятельности посольства США в Киеве.

В тренде Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

В опубликованной накануне Белым домом стенограмме говорится, что Зеленский пообещал гарантировать проведение открытого и честного расследования. В ответ на это Трамп сказал: "Это хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорош, и его отправили в отставку, и это нечестно".

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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