Луценко: Неправосудно закрывший "дело Кернеса" судья ответит перед законом

Сегодня, 01:21

Также он выразил убеждение, что "дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора"

Юрий Луценко. Фото: скриншот
Юрий Луценко. Фото: скриншот

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов, закрывший дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса – будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - написал Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

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Также он выразил убеждение, что "дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора".

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Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которое рассматривал Киевский районный суд Полтавы, было решено закрыть. 

Судья объяснил свое решение отказом прокуроров от поддержки обвинения и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в семидневный срок.

Напомним, 25 января 2014 группа в Харькове произошло нападение на участников шествия в поддержку Майдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух участников харьковского Евромайдана – Александра Кутянина и Сергея Ряполова, "после того как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса у гостиницы "Националь".

В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством". Позже Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Напомним, ранее Кернес, который ранее обвинил СБУ в организации беспорядков в горсовете, признался, что, в случае поражения на следующих выборах, запланированных на 2020 год, будет заниматься любимыми собаками, собой и семьей. 
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Источник:

"Сегодня"

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