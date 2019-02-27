Луценко о хищениях в "оборонке": Контрабанду допускаю, но нажива неприемлема

Генпрокурор делает скидку на то, что в военное время запчасти для украинской техники нужны были "позарез"

Юрий Луценко. Фото: ГПУ

Луценко о хищениях в "оборонке": Контрабанду допускаю, но нажива неприемлема //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d26/9e2/5c6d269e28f6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d26/9e2/5c6d269e28f6f.jpg 2019-02-27T15:08:00+02:00 Политика Генпрокурор делает скидку на то, что в военное время запчасти для украинской техники нужны были «позарез»

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал скандал с журналистским расследованием относительно хищений миллионов в оборонной сфере, в чем журналисты заподозрили ряд чиновников.

Как он признался, его больше беспокоит не контрабанда военной продукции в Украину, а хищения государственных средств в этом процессе при закупке.

"Бездумная распродажа военной техники в период до 2014 года привела к острой нехватке запасных частей и узлов для ремонта танков, БТР, артиллерии и т.п.. Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны. В то же время неприемлема и аморальна нажива на этой деятельности. Для меня нет разницы, кто и под чьими флагами это делает. В случае компаний "Оптимумспецдеталь" и "Ренал", которые стали объектом журналистских расследований, военная прокуратура в ходе налоговой проверки уже установила нанесенные убытки госбюджету на 22 млн грн. ГФС в самое ближайшее время завершит проверку остальных 20 фирм-контрагентов", – написал Луценко в Facebook.

Он анонсировал в ближайшем будущем подозрения причастным к хищению средств и направить уголовные производства в суд.

"Также мы ожидаем, что НАБУ по своей подследственности даст ответ на возможные правонарушения госслужащих, руководителей госпредприятий и членов их семей в этой схеме", – подчеркнул генпрокурор.

Как на днях стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО.

В свою очередь расследование журналистов прокомментировали и в "Укроборонпроме". В госконцерне расследование журналистов назвали манипулятивным и отметили, что оно ссылается на данные следствия по уголовным производствам в отношении компании "Оптимумспецдеталь".

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