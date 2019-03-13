Луценко о коррупции в "Укроборонпроме": Убытки на 350 миллионов, под подозрением 112 человек

Многие уголовные производства уже рассматриваются в судах, а десятки коррупционеров даже получили приговор, отметил генпрокурор

Фото: president.gov.ua

Луценко о коррупции в "Укроборонпроме": Убытки на 350 миллионов, под подозрением 112 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/692/1d0/5c76921d082c4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/692/1d0/5c76921d082c4.jpeg 2019-03-13T16:44:03+02:00 Политика Многие уголовные производства уже рассматриваются в судах, а десятки коррупционеров даже получили приговор, отметил генпрокурор

По коррупции в госконцерне "Укроборонпром" открыто 480 уголовных производств. Речь идет не только о хищениях, которые были обнародованы в журналистском расследовании, а в целом по преступлениям в "оборонке".

Об этом рассказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, многие уголовные производства уже рассматриваются в судах, а десятки коррупционеров даже получили приговор.

"Дело "Оптимумспецдеталь" не является единственным делом такого рода. В ЕРДР 480 уголовных правонарушений, которые касаются госконцерна "Укроборонпром". Убытки по предварительным данным составляют 350 млрн гривен. По этим делам военная прокуратура уже объявила подозрения 112 лицам. В суд направлено 111 производств и 77 человек осуждены. Среди них экс-директора Киевского бронетанкового и Николаевского судоремонтного заводов", – сказал Луценко.

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Генпрокурор подчеркнул, что с 2016 года решениями судов по делам от Военной прокуратуры государству возвращено 2,3 миллиарда гривен и 43 тысячи га земли.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже президент Петр Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).

Но уже 8 марта директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко вышли под залог.

12 марта в Государственном бюро расследований заявили, что начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ. Как рассказала заместитель директора ведомства Ольга Варченко, следователи проверяют информацию, обнародованную в журналистском расследовании о якобы взятках чиновникам силовых структур, чтоб те "закрыли глаза" на преступления в оборонной сфере.

Президент Порошенко жестко осудил коррупцию в оборонной сфере. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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