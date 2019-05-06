Луценко объяснил ситуацию с инаугурацией Зеленского и роспуском Рады
Генеральный прокурор призывает дождаться решения по инаугурации и не разводить истерию
Роспуск Верховной Рады может произойти и до 28 мая, и после. Поэтому разговоры о якобы затягивании инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, чтоб не дать ему такой возможности, – абсурдны. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам во время Киевского еврейского форума.
Он призвал не строить домыслы, а дождаться официального решения парламента по дате инаугурации и не закатывать истерику на тему роспуска парламента.
"Я поддерживаю инаугурацию, которую определит Верховная Рада – это единственный законный способ. Более того, вся истерия по поводу того, что парламент чего-то боится и оттягивает время, с моей точки зрения, как человека, который имеет отношение к юридическим оценкам, является абсурдом, потому что на самом деле юридические оценки допускают роспуск (Верховной Рады – ред.) как до 28 мая, так и после. Давайте прекратим игру загадок и дождемся законного решения парламента, законной инаугурации и законных шагов новоизбранного президента для того, чтобы всем украинцам жить было лучше", – заявил Луценко.
Как мы ранее писали, после второго тура выборов, когда фактически стало понятно, что победит Зеленский, начались разговоры о досрочном прекращении работы нынешнего созыва парламента. Так, у Зеленского даже называли причину для роспуска Рады.
В то же время сам новоизбранный президент 4 мая пришел в парламент для встречи с его руководством и лидерами фракций, чтобы обсудить инаугурацию и другие вопросы. В то же время Зеленский прокомментировал слухи о роспуске Рады. Он пояснил, что конкретней по данному вопросу можно будет сказать после вступления в президентские полномочия.
Ранее глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк проанализировал действующее законодательство, провел математические подсчеты и пришел к выводу относительно роспуска парламента и возможной граничной даты этого решения. Он сослался на ч. 2 статьи 90 Конституции Украины, которая определяет право президенту досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Читайте подробней, почему президент имеет право распустить Раду до 14 июня.
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