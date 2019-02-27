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Луценко объяснил, зачем из Уголовного кодекса убрали статью о незаконном обогащении

Сегодня, 16:24

Уголовному кодексу поможет новый президентский законопроект, который позволит наказывать нарушителей, считает генпрокурор

Юрий Луценко
Юрий Луценко. Фото: Facebook
Луценко объяснил, зачем из Уголовного кодекса убрали статью о незаконном обогащении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/69d/446/5c769d4468e44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/69d/446/5c769d4468e44.jpg Политика Уголовному кодексу поможет новый президентский законопроект, который позволит наказывать нарушителей, считает генпрокурор

Конституционный суд отменил статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении из-за того, что ее нельзя применить на практике, поэтому она просто неэффективна. Об этом заявил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его мнению, Уголовному кодексу нужна новая статья, которая будет действенной, эффективной и она могла карать незаконное обогащение, а помочь в этом может новый президентский законопроект.

"Решение Конституционного суда Украины не является большой неожиданностью. Специалисты в области права знают, что наш "фантастический" Комитет по антикоррупционной деятельности Верховной Рады подготовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения. Свидетельством этого является то, что за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье никого, ни одного человека. Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть такими, которые нельзя применить на практике, поэтому высказывать претензии к Конституционному суду могут только те, кто тщательно ни вчитывался в документ. Нормы плохо прописанного закона не действовали, и делать вид, что все нормально, конечно, можно было, но, очевидно, надо поправить закон и действовать решительно в этом направлении", – сказал Луценко.

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Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации. 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

Сегодня стало известно, что президент Петр Порошенко намерен внести в Раду предложение по наказанию за незаконное обогащение. Как рассказала представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко, он возмущен тем, что дела по коррупции никак не могут дождаться судебных решений.

Отметим, что из последних громких дел можно вспомнить министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении. Недавно по нему в суд направили обвинительный акт.

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Тег Луценко, генпрокурор, статья, уголовный кодекс

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Источник:

УНИАН

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