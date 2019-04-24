Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости политики

Луценко: Приезда Януковича ждем с конвоем и наручниками

Сегодня, 13:15

Генпрокурор рассказал, что беглого экс-президента ждет еще один "сюрприз" в случае возвращения в Украину

Янукович и Луценко
Янукович и Луценко. Фото: Сегодня

Генеральный прокурор Юрий Луценко с нетерпением ждет возвращения признанного виновным в госизмене экс-президента Виктора Януковича, по которому готово новое обвинение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ранее Рада не поддержала заочное осуждение, поэтому экс-гаранта очень ждут в Киеве.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт в организации расстрелов Майдана. Дважды Верховная Рада не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", – написал Луценко.

Как сегодня мы сообщали, адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Янукович хочет вернуться в Украину. При этом он уточнил, что это не связано с приходом к власти нового президента, коим был избран Владимир Зеленский.

Напомним, что и сам экс-президент, и его защита неоднократно заявляли ранее о намерении Януковича вернуться в Украину. Последний раз об этом говорил Сердюк после того, как суд приговорил его клиента к 13 годам лишения свободы за госизмену. "Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину". В то же время сам Янукович спрогнозировал, что будет, если он вернется в Украину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Янукович, Луценко, генпрокурор, экс-президент

Вы сейчас просматриваете новость " Луценко: Приезда Януковича ждем с конвоем и наручниками". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Перед вами стоят нелегкие задачи": Янукович обратился к Зеленскому

22 апреля, 09:36

Беглый экс-гарант поздравил новоизбранного президента Украины и предупредил его о серьезных вызовах

Суд принял новое решение по счетам Януковича-младшего

18 апреля, 15:22

В течение суток два разных судьи разблокировали и снова заблокировали арестованные деньги

Янукович собирается вернуться в Украину – адвокат экс-президента

20 марта, 19:12

По словам Виталия Сердюка, беглый глава государства находится в России временно и российское гражданство не получал

100 подозреваемых и 12 высших чиновников: Луценко раскрыл подробности дела "кошелька" Януковича

28 марта, 18:37

В числе подозреваемых оказались высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Нацбанка Украины

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности

Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Ким Чен Ын впервые прибыл в РФ на своем бронепоезде

Актрисе Дженнифер Энистон – 50. Фотогалерея

Ядерная диета - жир расщепится на атомы

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Зеленский пояснил, как собирается останавливать войну на Донбассе

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото