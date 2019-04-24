Луценко: Приезда Януковича ждем с конвоем и наручниками

Генпрокурор рассказал, что беглого экс-президента ждет еще один "сюрприз" в случае возвращения в Украину

Янукович и Луценко. Фото: Сегодня

Генеральный прокурор Юрий Луценко с нетерпением ждет возвращения признанного виновным в госизмене экс-президента Виктора Януковича, по которому готово новое обвинение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ранее Рада не поддержала заочное осуждение, поэтому экс-гаранта очень ждут в Киеве.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт в организации расстрелов Майдана. Дважды Верховная Рада не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", – написал Луценко.

Как сегодня мы сообщали, адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Янукович хочет вернуться в Украину. При этом он уточнил, что это не связано с приходом к власти нового президента, коим был избран Владимир Зеленский.

Напомним, что и сам экс-президент, и его защита неоднократно заявляли ранее о намерении Януковича вернуться в Украину. Последний раз об этом говорил Сердюк после того, как суд приговорил его клиента к 13 годам лишения свободы за госизмену. "Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину". В то же время сам Янукович спрогнозировал, что будет, если он вернется в Украину.

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