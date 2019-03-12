Луценко пригрозил членам избиркомов: За махинации с бюллетенями – сразу уголовное наказание

Генпрокурор четко дал понять, что будет жестко наказывать за нарушение избирательного процесса

Фото: Сегодня

Луценко пригрозил членам избиркомов: За махинации с бюллетенями – сразу уголовное наказание //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/79c/2ec/5c879c2ecd3cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/79c/2ec/5c879c2ecd3cf.jpg 2019-03-12T13:48:00+02:00 Политика Генпрокурор четко дал понять, что будет жестко наказывать за нарушение избирательного процесса

Фиктивная раздача бюллетеней на выборах президента Украины будет жестко караться уголовными наказаниями.

Об этом заявил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 112.ua.

Он пригрозил членами избирательных комиссий, чтобы бюллетени для голосования выдавались только реальным людям.

"По закону член комиссии, который выдаст бюллетень для голосования человеку, который в это время находится за границей, получит достаточно быстро уголовное наказание. Сразу после выборов ГПУ и МВД обязательно потребуют списки избирателей, ведомости выдачи бюллетеней, а также корешки бюллетеней, где будет видно: член комиссии такой-то выдал бюллетень гражданину, который в этот момент был за границей", – отметил Луценко.

Отметим, что до дня выборов осталось три недели и у многих украинцев могут возникнуть вопросы относительно участия в голосовании. Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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