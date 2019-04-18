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Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкосновенных"

Сегодня, 03:41

Луценко рассказал о деталях встречи с послом США Мари Йованович

Фото: Facebook

Генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.

Об этом генпрокурор рассказал в интервью изданию theБабель в среду вечером.

"Встреча (с послом – ред.) была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Она проходила не один на один. Она была не одна, и я был не один. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Касько. Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова, – в этом были признаки злоупотребления", – вспомнил Луценко.

Тогда, по его словам, Йованович заявила, что Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а "уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров".

"Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкосновенных персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" [бывшее название улицы Сикорского, где находится посольство США]. Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие", – сказал он.

Как сообщалось, в интервью американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович на первой их встречи передала ему список лиц, которых нельзя преследовать

В Государственном департаменте США назвали утверждение Луценко о получении такого списка "полной выдумкой". 

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Тег Луценко, список, посол США, йованович

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