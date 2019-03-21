Луценко рассказал, как Путин шантажирует украинцев перед выборами
Хозяин Кремля намекает, что готов договариваться по украинско-российским отношениям, но только с новой и выгодной для себя властью
Президент России Владимир Путин пытается выбить для Москвы "нужный результат" президентских выборов в Украине, заявляя, что он готов решать вопросы российско-украинских отношений с кем угодно, но только не с действующей властью. Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что российских лидер таким образом шантажирует украинцев.
В интервью американскому изданию The Hill генпрокурор пояснил, что хозяин Кремля своими заявлениями ставит перед гражданами Украины выбор – или война при действующей власти, или готов решать вопросы, но с другим президентом.
"Этот вопрос поставил Путин. Будем ли мы вместе с Порошенко и продолжать войну, или мы идем с кем-либо, кроме господина Порошенко, и он (Путин) работает с любым, кроме него. Этот вопрос осложнялся не только из прямого шантажа украинского народа Путиным, но и из-за его влияния на медиа-ресурсы в стране", – сказал Луценко.
Напомним, на днях Владимир Путин приезжал в оккупированный Крым праздновать пятую годовщину аннексии. Там он заявлял, что с нынешним руководством Украины "каши не сварить" и рассчитывает на смену власти после выборов. В свою очередь Порошенко ответил на визит Путина в Крым, и объяснил, кто и с кем не "сварит каши".
Отметим, что ни для кого не секрет, что Кремль пытается любыми способами привести к победе на выборах пророссийского кандидата. Однако, как говорил Порошенко, результаты выборов в Украине очень разочаруют Путина.
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