Луценко рассказал, как Ставицкий подделал документы, чтобы получить гражданство Израиля

Сегодня, 02:43

Ставицкий получил гражданство Израиля и имеет новое имя – Натан Розенберг

Луценко рассказал, как Ставицкий подделал документы, чтобы получить гражданство Израиля
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении, чтобы получить израильское гражданство.

Об этом проинформировал в комментарии журналистам генпрокурор Юрий Луценко во Львове, сообщает Укринформ.

"Есть десятки писем (Генпрокуратуры – ред.) в государство Израиль. Один из них сейчас устанавливает, имел ли господин Ставицкий право на израильское гражданство. По нашим данным с места его рождения, миграционная служба сфальсифицировала его этнические корни. Это так, между прочим", – сказал Луценко.

Генпрокурор также утверждает, что его заместители Анжела Стрижевская и Евгений Енин законно встречались со Ставицким в 2016 году в Израиле, чтобы обсудить вопрос заключения соглашения со следствием. "Они имели с ним встречу совершенно законно, чтобы разъяснить возможность сделки со следствием", - отметил глава ГПУ.

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Луценко добавил, что служебная проверка в отношении Стрижевской и Енина подтвердила законность их действий. По его словам, Енин и Сторожевская хотели договориться со Ставицким, чтобы заключить с ним сделку со следствием по делу Межигорье. "Если бы мы от него получили показания, мы бы уже реализовали дело Межигорья. К сожалению, так не произошло. Идем по обычной процедуре", – сказал генпрокурор.

Ранее СМИ сообщали, что Ставицкий получил гражданство Израиля и имеет новое имя – Натан Розенберг. Получение Ставицким первой ступени израильского гражданства стало возможным за счет его корней – одна из бабушек Ставицкого была еврейкой.

В мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого в деле о завладении резиденцией "Межигорье" и направила обвинительный акт в суд.

Напомним, в марте 2014-го к Ставицкому пришли с обысками и нашли 42 кг золота и 4,8 млн долларов наличными, мешочки с камнями, похожими на бриллианты, 16 дорогостоящих часов. После этого экс-чиновник исчез из страны.

Позже его объявили в международный розыск, однако в мае прошлого года Интерпол прекратил искать Ставицкого, объяснив причину.
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