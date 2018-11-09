Луценко рассказал об "остром разговоре" с Порошенко из-за заявления об отставке

Сегодня, 02:44

Он подчеркнул серьезность своих намерений, а не эмоциональность принятого решения

Юрий Луценко. Фото: gp.gov.ua
Юрий Луценко. Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление генпрокурора об отставке по возвращении из-за границы.

"Меня власть интересует только как возможность ответственности и эффективности, поэтому я заявил о своей отставке, я к ней готов... У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", – сказал Ю.Луценко в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он подчеркнул серьезность своих намерений, а не эмоциональность принятого решения: "Это не игры, это принцип".

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"Я сам рассматриваю эту смерть (активистки Екатерины Гандзюк -ред.) как личное горе, я сам рассматриваю расследование как мое личное обязательство... Обвинения в том, что конкретно Порошенко, Луценко, Аваков и так далее виновны в крови, категорически не воспринимаю", -добавил генпрокурор.

Ранее эксперты объясняли сайту "Сегодня", какие плюсы и минусы могут быть для Украины и общества от смещения генпрокурора Юрия Луценко с его должности.

Как сообщалось, 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, сделал громкое заявление. Рапортуя о расследовании производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, генпрокурор заявил, что подаст президенту заявление об отставке.

Подробнее о скандале с отставкой генпрокурора читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Заявление Луценко об отставке: все, что нужно знать".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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