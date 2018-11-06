Луценко рассказал по возможных заказчиках убийства Гандзюк

Генпрокурор напомнил, что активистка ему рассказывала о желающих избавиться от нее

В заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк подозреваются 12 человек. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде.

Он напомнил, что ранее активистка лично ему рассказывала о желающих избавиться от нее.

"Сегодня мы имеем подозрения в отношении 12 человек, которые, предположительно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователями. Обращаю также внимание, что мне лично она высказывала о трех из этих лиц. Следствию – несколько больше", – сказал Луценко.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Однако позже появилось сообщение в интернет-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о причине смерти Гандзюк. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.

Как рассказывал заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, материалов следствия достаточно для доказательства вины заказчиков по "делу Гандзюк". А вот вина исполнителей преступления уже "обоснованно доказана", уверяет он.