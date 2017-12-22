Луценко ответил на обвинения Данилюка

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко резюмировал работу прокуратуры по делу "Приватбанка" и ответил на обвинения министра финансов Украины Александра Данилюка.

Напомним, ранее Данилюк обвинил Генеральную прокуратуру в затягивании расследования дел в отношении действий бывших руководителей и владельцев "Приватбанка" и потребовал отставки генерального прокурора Юрия Луценко.

"С конца прошлого года в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) и параллельно в Национальном антикоррупционном бюро (НАБ) заведены уголовные производства, связанные с доведением до неплатежеспособности "Приватбанка", начиная с 2008 по 2016 год. Мы анализируем ряд рискованных операций, действия должностных лиц, как "Приватбанка", так и Национального банка Украины (НБУ), и заказали ряд очень сложных, тяжелых финансово-экономических экспертиз. В этом мы также очень рассчитываем на материалы аудиторов, таких как Kroll, и других, которые были наняты НБУ для анализа всех финансовых операций бывших владельцев "Приватбанка", – заявил Луценко в комментарии "Сегодня".

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Он отметил, что с сентября по ноябрь этого года от народного депутата от группы УКРОП господина Дубинина, а также ГПУ и НАБ получен ряд заявлений о том, что Национальный банк Украины и уже государственный "Приватбанк" заключил соглашения с Kroll и другими иностранными аудиторами не в соответствии с требованиями закона о тендеры. "То есть заключили без всякой конкурсной комиссии", – уточнил прокурор.

"Эти заявления были зарегистрированы в НАБУ как два отдельных уголовных производства. И два эпизода к базовым делам – в ГПУ. В результате наши следователи получили разрешение суда на получение документов, то есть соглашения о предоставлении услуг по соответствующей стоимости, а также допросили одного из руководителей Национального банка, которая дала показания о том, что согласно статье №3 их закона, тендерные процедуры не нужны", – отметил он.

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Луценко заявил, что проведя анализ этих показов, ГПУ, а собственно ее заместитель по следствию, пришел к выводу об отсутствии состава преступления. Поэтому решения судей о возможных выемках документов были отозваны еще в начале этой недели, а дела закрыли.

"Господин Данилюк (глава Минфина. – Ред.) сегодня заявляет абсолютно ложные вещи. В ходе всего этого дела мы плодотворно работали и думаем и дальше работать с Национальным банком, "Приватбанком", Национальным антикоррупционным бюро. И думаем, что после получения результатов аудита Kroll следствие сделает большой шаг вперед, – отметил глава ГПУ. – Я лично расцениваю эти заявления министра финансов как его личное желание не отвечать за уголовное производство по неуплате налогов в размере более 700 000 гривен, которое относительно него провела государственно-финансовая служба".

По словам генпрокурора, Государственная фискальная служба (ГФС) уже несколько месяцев назад начала эту процедуру и теперь подала в суд о необходимости уплаты Данилюком соответствующей суммы налогов.

"Как только суд признает это налоговое уведомление-решение ГФС, господин Данилюк предстанет перед законом за совершение преступления, или заплатит налоги. Очевидно, что он не хочет ни платить налоги, ни предоставить материалы, которые предположительно опровергнут результаты ГФС, ни отвечать за уголовное преступление. Он выбрал путь политических лозунгов. Меня это очень беспокоит, потому что кто-кто, а министр финансов должен платить налоги и воздерживаться от политики", – заявил Луценко.

Напоследок он кратко резюмировал работу прокуратуры по делу "Приватбанка". "По делу "Приватбанка" мы идем параллельной дорогой вместе с Антикоррупционным бюро, готовы к объединению усилий, но пока мы приняли решение на совещании, что каждый будет идти своим избранным путем. У нас несколько разные алгоритмы подходов. Мы больше обращаем внимание на невозврат или возврат рефинанса и доведение до неплатежеспособности. Они же расследуют несколько под другим углом. Но на самом деле это одна следственная работа", – заявил он.

По мнению Луценко, материалы аудита, которые по решению Нацбанка проводили иностранные общеизвестные аудиторы, очень помогут следствию.

"Без этого пока мы не видим главного – куда девались средства, выведенные из "Приватбанка", – отметил он и добавил, что на данный момент ни Национальный банк, ни руководство уже государственного "Приватбанка" не могут объяснить, на какие счета попали эти средства. – "И поэтому у нас нет серьезного прогресса в виде подозрения к конкретным лицам. Если Kroll нашел эти счета, я считаю, что мы быстро продвинемся вперед".

"Как только мы получим конкретные данные, куда делись средства, выведенные из "Приватбанка" вероятно заграницу, на чьи счета – тебе сможем предъявить подозрения том, кто бы ни был этим выгодоприобретателями сотен миллиардов, выведенных из "Приватбанка", – подытожил Луценко.

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Как сообщалось, 19 декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Как известно, 21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность.

Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка.

Владельцы евробондов "Приватбанка" потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с "Приватбанком" лицами.

Напомним, летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата" против Коломойского и Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов банка, прописанных в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.