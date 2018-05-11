Луценко: Суд над Януковичем поможет довести и Путина до Гааги

Судебный процесс по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича также поможет привлечь к ответственности российских военных преступников, в том числе и президента России. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ровенской области.

По его словам, приговор по делу Януковича уже близок и это станет хорошим сигналом для нынешних и будущих правителей Украины.

"Все мы ожидаем результата суда, который сейчас проходит относительно государственной измены Януковича. Этот суд находится в финальной стадии. Я не имею возможности спрогнозировать, поскольку это зависит исключительно от председательствующего в суде, когда он завершится, но приговор по этому делу чрезвычайно важный. Это первый раз, когда президент страны, пусть и бывший, отвечает за содеянное, пусть и заочно. Это хороший урок для всех нынешних и будущих правителей Украины – неприкасаемых в новой Украине нет, каждый может в свое время отвечать за свои действия", – заявил генпрокурор.

Также он считает, что процесс над Януковичем является важным для привлечения в будущем к ответственности через Гаагу президента РФ Владимира Путина и других военных преступников.

"Это суд не только над государственной изменой Януковича, это процесс над Путиным, ведь все мы понимаем, что подписанное Януковичем письмо, которое фактически приглашало российские войска для оккупации Украины, был фиговым листком", которым РФ прикрывала оккупацию Украины. Если мы сможем получить объективное и справедливое решение суда (по делу о госизмене Януковича – ред.), а мы имеем для этого все доказательства как сторона обвинения, то мы, в конце концов, сможем получить первые результаты, необходимые для будущего Гаагского процесса над военными преступниками, которых возглавляет руководство Кремля. Это три в одном: это процесс над Януковичем, это напоминание всем нынешним и будущим руководителям, и это серьезный звоночек Путину и его команде военных преступников", – резюмировал генпрокурор.

В феврале нынешнего года Юрий Луценко рассказывал, как продвигаются дела по Януковичу. Он отметил, что против самого экс-гаранта есть целый перечень дел экономического характера.

Ранее сайт "Сегодня" подробно писал, в чем подозревают Януковича. По нему ведется ряд уголовных производств, самое важное из которых – дело о госизмене.