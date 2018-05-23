Луценко в генассамблее ООН рассказал о коррупции в криптовалюте

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в составе делегации Украины принял участие в дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по случаю пятнадцатой годовщины принятия Конвенции ООН против коррупции, в штаб-квартире ООН в г.. Нью-Йорк (США), сообщает в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

В мероприятии приняли участие Президент Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный секретарь ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности, представители государств-участников Конвенции.

Во время своего выступления генеральный прокурор Украины проинформировал участников мероприятия о достижениях Украины в борьбе с коррупцией и проведении ключевых реформы в этой сфере.

В частности внимание присутствующих привлечено к возвращению в Государственный бюджет Украины в сотрудничестве с международным сообществом 1,5 млрд. долларов, создание и начало работы новых антикоррупционных органов, обеспечение открытого доступа к реестрам бенефициарных владельцев украинских компаний и деклараций госслужащих.

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Отдельно остановился и на тех вызовах, с которыми сталкиваются компетентные органы в ходе расследования коррупционных дел.

"Глобализация не обошла и организованную преступность. Пока правоохранителям приходится ждать месяцами или даже годами разрешений на раскрытие информации о банковских операциях, коррумпированные чиновники уже используют криптовалюту ", – отметил Юрий Луценко.

Подытоживая свое выступление, глава ведомства отметил, что неотвратимость наказания преступников и конфискация их незаконно полученных активов служить лучшим ответом коррупции и продемонстрируют эффективность Конвенции ООН против коррупции.

Аналогичную позицию о необходимости углубления сотрудничества в рамках Конвенции высказано в ходе выступлений представителей государств-участников и подтверждено важную роль ее инструментов в предупреждении, выявлении и борьбе с коррупцией на всех уровнях.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто.

На днях президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша МВФ.