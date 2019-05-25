Луценко в картинках рассказал о "проблеме №1" в Украине, видео

За три года в Украине вынесли 2876 приговоров коррупционерам, говорит генпрокурор

Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri.

В Генеральной прокуратуре Украины в течение трех лет вынесли 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд грн, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционеров, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд грн, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет", – рассказал Луценко в видео, размещенном на его странице в Facebook.

Он отметил, что в Украине правоохранительные органы перекрыли несколько источников коррупции. В частности, к ним относятся несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в "Нафтогазе" и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

По словам Луценко, эти три отрасли были реформированы, и, следовательно, возможности для распространения коррупции в Украине сократились.

Напомним, 6 мая Луценко прокомментировал ситуацию с возможной отставкой и заявил, что не намерен писать заявление об уходе, считая, что у Верховной Рады нет оснований снимать его с этой должности.

А в ноябре прошлого года генпрокурора и других глав силовых структур депутаты вызвали в парламент для отчета относительно расследований нападений на активистов в Украине, в том числе и гибели Екатерины Гандзюк. Во время своего эмоционального выступления Луценко заявил, что подает в отставку. Однако Рада не набрала голосов для его увольнения.

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