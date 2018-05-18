Луценко внес в Раду представление на еще одного депутата (дополнено)

Сегодня, 12:56

Генпрокурор хочет привлечь к уголовной ответственности нардепа за препятствование работе журналистов

Юрий Луценко. Фото: архив
Юрий Луценко. Фото: архив

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Пономарева и направил соответствующее обращение спикеру Верховной Рады. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган.

Она напомнила, что политик в стенах Верховной Рады препятствовал работе журналистов.

"Своими умышленными действиями Пономарев совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст.171 УК Украины – незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а также умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности. Факт совершения народным депутатом Пономаревым уголовного преступления достаточно полно подтверждается законно собранными в уголовном производстве доказательствами", – написала Сарган.

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Она подчеркнула, что представление на нардепа уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады Украины.

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Напомним, на днях Луценко попросил Раду лишить неприкосновенности нардепа Дунаева. Политик подозревается в подаче заведомо недостоверных сведений в декларацию как лиц, а уполномоченного на выполнение функций государства.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что располагает материалами на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов. По его словам, эти документы готовы уже на 90%, однако он не назвал имена кандидатов на лишение депутатского иммунитета.
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"Сегодня"

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