Луценко внес в Раду представление на арест народного депутата

Сегодня, 16:00

Генпрокурор просит парламент снять с подозреваемого неприкосновенность, разрешить его арестовать и привлечь к уголовной ответственности

Станислав Березкин. Фото: volyanarodu.com.ua
Станислав Березкин. Фото: volyanarodu.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Станислава Березкина, который подозревается в хищении 20 млн долларов Ощадбанка.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаров Холодницким.

"Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С. Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)", – написала Сарган.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро за преступную схему с кредитом в государственном банке Ощадбанк задержало десять человек. В период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ПАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка подделали документы с целью получения у госбанка кредита на сумму 20 млн долл. Читайте подробности расследования от НАБУ.

Стало известно, что среди подозреваемых в хищении средств фигурирует народный депутат Станислав Березкин и его сын. 6 ноября СМИ стало известно, что подозреваемая в хищении средств Ощадбанка дочь нардепа Виктория Березкина сбежала из Украины в Монако.

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения для десяти подозреваемых в виде ареста с возможностью внесения залога. Однако одна из подозреваемых, заместитель председателя правления этого банка Ирина Земцова, внесла за себя залог в размере 7 млн грн и вышла на свободу. На нее наложили ряд процессуальных обязанностей, среди которых – ношение электронного браслета, сдача загранпаспортов и так далее. Немного позже стало известно, что еще шестеро подозреваемых, в том числе сын нардепа, выплатили залог и вышли из СИЗО. Их юристы отметили, что удалось значительно уменьшить суммы залога, некоторые из которых изначально могли быть в 150 млн грн.
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Источник:

"Сегодня"

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