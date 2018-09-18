Луценко внес в Раду представления на трех нардепов

Регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти три представления, после этого они должны быть вынесены на голосование в зал парламента

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в парламент представления на привлечение к уголовной ответственности трех народных депутатов Сергея Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти три представления, после этого они должны быть вынесены на голосование в зал парламента вместе с четвертым представлением на нардепа Пономарева, которое уже было рассмотрено в комитете", - написала она.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявлял, что располагает материалами на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов.

По его словам, эти документы готовы уже на 90%, однако он не назвал имена кандидатов на лишение депутатского иммунитета.

"У меня на столе пять материалов, в том числе и со Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", – заявил Луценко.

Также он уточнил, что имеющихся материалов на нардепов достаточно для внесения представления на снятие с них неприкосновенности, однако пока что ожидает заключения юридического управления Генеральной прокуратуры.

Как сообщалось, регламентный комитет Рады отказался привлечь к уголовной ответственности депутата Пономарева.