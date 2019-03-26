Луценко встретился с наблюдателями от ОБСЕ: о чем говорили

Главной темой представителей БДИПЧ и генпрокурора стали нарушения избирательного процесса в Украине

Луценко с представителями БДИПЧ. Фото: ГПУ

Луценко встретился с наблюдателями от ОБСЕ: о чем говорили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f5/c1d/5c99f5c1d883d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f5/c1d/5c99f5c1d883d.jpg 2019-03-26T11:53:00+02:00 Политика Главной темой представителей БДИПЧ и генпрокурора стали нарушения избирательного процесса в Украине

Генеральный прокурор Юрий Луценко встретился к Киеве с представителями Миссии по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ. сообщает пресс-служба ГПУ.

Стороны обсудили вопросы, связанные с выборами. Среди прочего были подняты вопросы правовой базы относительно правонарушений прав избирателей, а также расследование и привлечение к ответственности лиц, которые причастны к этим нарушениям.

Луценко рассказал представителям международной наблюдательной миссии о том, какие самые распространенные нарушения избирательного процесса в Украине и что делают силовики для наказания нарушителей.

По результатам встречи сторонами выражена готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере защиты избирательных прав и обсуждены пути возможного сотрудничества.

Представители БДИПЧ

Напомним, недавно в полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал, что "подарок" от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей, пояснил он.

Отметим, что ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на выборах. Всего зарегистрировано более дву тысяч международных представителей, которые будут следить, как проходит выборы в Украине. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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