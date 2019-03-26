Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости политики

Луценко встретился с наблюдателями от ОБСЕ: о чем говорили

Сегодня, 11:53

Главной темой представителей БДИПЧ и генпрокурора стали нарушения избирательного процесса в Украине

Луценко с представителями БДИПЧ
Луценко с представителями БДИПЧ. Фото: ГПУ
Луценко встретился с наблюдателями от ОБСЕ: о чем говорили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f5/c1d/5c99f5c1d883d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f5/c1d/5c99f5c1d883d.jpg Политика Главной темой представителей БДИПЧ и генпрокурора стали нарушения избирательного процесса в Украине

Генеральный прокурор Юрий Луценко встретился к Киеве с представителями Миссии по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ. сообщает пресс-служба ГПУ.

Стороны обсудили вопросы, связанные с выборами. Среди прочего были подняты вопросы правовой базы относительно правонарушений прав избирателей, а также расследование и привлечение к ответственности лиц, которые причастны к этим нарушениям.

Луценко рассказал представителям международной наблюдательной миссии о том, какие самые распространенные нарушения избирательного процесса в Украине и что делают силовики для наказания нарушителей.

По результатам встречи сторонами выражена готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере защиты избирательных прав и обсуждены пути возможного сотрудничества.

Представители БДИПЧ

Напомним, недавно в полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал, что "подарок" от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей, пояснил он.

Отметим, что ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на выборах. Всего зарегистрировано более дву тысяч международных представителей, которые будут следить, как проходит выборы в Украине. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Луценко, обсе, встреча, наблюдатели

Вы сейчас просматриваете новость " Луценко встретился с наблюдателями от ОБСЕ: о чем говорили". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Легитимность под сомнением": Москва выступила с заявлением по выборам в Украине

Вчера, 10:16

Россия недовольна, что в Украине не пустили ее наблюдателей, и теперь разразилась новой истерикой

В ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям

21 марта, 16:13

Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей

На выборы в Украине зарегистрированы более 150 наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ

19 марта, 17:40

Центризбирком допустил очередную партию иностранцев, желающих понаблюдать за президентскими выборами

У 17 кандидатов в президенты Украины обнаружены финансовые нарушения

Сегодня, 11:35

Самым распространенным нарушением оказался непогашенный налоговый долг

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Марат Башаров лишился работы

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»
Загрузка...

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Сегодня, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае