Луценко заявила о сложении депутатского мандата и назвала причину

Политик заявила, что после ухода из Рады останется членом команды партии "Европейская солидарность»

Ирина Луценко. Фото: facebook.com/i.lutsenko

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Луценко написала заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, на этот шаг она пошла по состоянию здоровья.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла. Я всегда рассматривала депутатский мандат как большую ответственность и возможность приобщиться к развитию страны. Своей основной миссией видела защиту детей и украинских семей, борьбу с домашним насилием, защиту прав человека", – написала Луценко.

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Политик поблагодарила своих коллег за поддержку и сотрудничество и заявила, что остается членом команды партии "Европейская солидарность".

Отметим, что ее супругом является бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, которого Верховная Рада уволила с должности 29 августа. Позже стало известно, что Государственное бюро расследования открыло уголовное производство против экс-генпрокурора. Юрий Луценко отреагировал на обвинение в свой адрес.

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