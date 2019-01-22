"Лучше кочергу в задницу, чем выпустить Луценко": генпрокурор рассказал историю с Януковичем

Бывало, что Луценко запускал в Януковича хрустальный графин и чуть не попал в голову

Янукович и Луценко. Фото: Сегодня

"Лучше кочергу в задницу, чем выпустить Луценко": генпрокурор рассказал историю с Януковичем //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/71e/f12/5c471ef128c6c.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/71e/f12/5c471ef128c6c.jpg 2019-01-22T15:51:00+02:00 Политика Бывало, что Луценко запускал в Януковича хрустальный графин и чуть не попал в голову

Экс-президент Украины Виктор Янукович в 2013 году помиловал Юрия Луценко и освободил из тюрьмы. Однако сегодня Генеральный прокурор вспоминает, что бывший гарант очень не хотел этого делать.

Об этом глава ГПУ рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, тогда как раз шел евроинтеграционный период Украины, когда все ожидали подписания Януковичем Соглашения об ассоциации нашей страны с ЕС. Однако одним из главных условий Европы было как раз освобождение Луценко.

"После тюрьмы мне рассказал один очень известный политик и бизнесмен о том, что он был уполномочен Януковичем объездить (европейские) столицы, согласовуя ассоциацию (Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС – ред.), встретился со всеми важными людьми. Говорит (Януковичу): "Все согласны, но нужно еще одно – надо отпустить кого-то из политических (заключенных)". Он рассказывает: "Я понимаю, что Юлю (Тимошенко) вы не можете, но Юру (Луценко) то давайте отпустим". Тут Янукович вздрагивает и говорит: "Тебе когда-нибудь в жопу кочергу засовывали? Да я лучше дам себе кочергу в задницу засунуть, чем Луценко выпущу", – рассказал Луценко и добавил, что этот политик очень испугался.

Генпрокурор отметил, что Янукович как человек был сформирован в детской колонии и для него было лишь две главные ценности – сила и деньги.

"Все, кто противостояли этому его пониманию мира, были врагами. Он открыто мне говорил (на тот министру внутренних дел): "Ты что, не понимаешь, что зеки это тоже инструмент по управлению страной? Ты что, не понимаешь, как я давил шахтерские восстания и кто арматурой перебивал их лидерам хребты?", – рассказал руководитель ГПУ.

Луценко рассказал, что когда Янукович еще был премьер-министром, бросал в него хрустальный графин, пролетевший у того над головой.

Напомним, 5 декабря стало известно, что Оболонский районный суд Киева готовится озвучить приговор Януковичу в деле о госизмене. До этого обвиняемому предлагали выступить с последним словом, однако этого не произошло по причине его якобы госпитализации из-за полученной травмы после игры в теннис. Однако суд все же отказался перенести последние слово и ждать, пока экс-гарант поправится.

В свою очередь Луценко заявлял, что, если Януковича признают виновным, то отберут все. Пока экс-гаранта не могут достать в России, но у обвинительного приговора есть и другой любопытный момент – конфискация всего имущества.

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