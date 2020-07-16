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Лучший кандидат в мэры Киева: Зеленский отреагировал на выбор "Слуг народа"

16 июля, 21:22

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ирина Верещук получила три балла: от фракции, по данным социологии, и поддержку президента

Парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева, победителем которых стала нардеп Ирина Верещук.

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Как известно, об этом позже заявил журналистам присутствовавший на заседании президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Верещук получила все три балла: от фракции, по данным социологии и его поддержку.

Победителя выбирали по трем критериям (за каждый критерий – 1 балл): поддержка фракции, поддержка киевлян (результаты социологического опроса) и поддержка президента.

"Сегодня все было честно и открыто. Было пять кандидатов, они все мощные и будут помогать избраннику. Я поддерживаю решение партии и симпатизирую Ирине Верещук. Она будет лучшим, самым умным кандидатом", – отметил президент Владимир Зеленский.

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Среди кандидатов были Александр Качура, Дмитрий Гурин, Николай Тищенко и Александр Дубинский.

Ирина Верещук – председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Имеет опыт работы мэром – в 2010-2015 годах была мэром Равы-Русской. Избрана народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под №29. На посту Ирина Верещук заявляла о необходимости децентрализации власти, проведения административно-территориальной реформы в Украине, передачи налогов местным общинам. Она также была представителем правительства в ВРУ.

Ранее мы писали о том, когда в столице будут голосовать за мэра и депутатов горсовета.

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Киев выборы мэр Украина Владимир Зеленский Ирина Верещук

Источник: Сегодня

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