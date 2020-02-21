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Лукаш и Вятрович сцепились в прямом эфире: Каждый из вас закроет свой рот

21 февраля, 23:54

Экс-министр рассказала историю якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий

Экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш и Владимир Вятрович, народный депутат, "Европейская солидарность" устроили горячую дискуссию в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 21 февраля выясняли, почему украинцы так боятся вируса, и как движется расследование убийств во время Революции Достоинства.

Экс-министр, перебив выступление гостя студии Сергея Горбатюка, начальника управления специальных расследований ГПУ (2014 – 2019), который комментировал ход расследования дел Майдана, рассказала историю якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий, назвав имена предполагаемых участников конфликта.

"Не советую вам меня перебивать. В реестре судебных решений указано, что "Сергею Дидычу, Герою Украины переехал голову майдановец, а другие майдановцы его ограбили", – завила она на вопрос возмущенного нардепа Вятровича о доступе к материалам дела.

В свою очередь, гости студии призвали перестать озвучивать непроверенную информацию

"Закричали, закричали! У меня есть папочка с материалами дела и каждый из вас закроет свой рот", – отметила она.

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"Госпожа Лукаш в о время была министром юстиции. Это она ответственна за бойню на Майдане, даже не представитель "Беркута!" – парировал возмущенный Вятрович.

Напомним, 20 февраля трагические дни Революции достоинства вспоминали по всей Украине. Во время противостояния между силовиками и протестующими с 18 по 21 февраля 2014 года погибли около ста человек. Это официальные данные Министерства здравоохранения. Массовые убийства в центре Киева произошли именно в эти дни. Кто и как сейчас расследует "дела Майдана"?

Еще в годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее, эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сессионном зале отказался встать, чтобы почтить память героев Небесной сотни:

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Видео: facebook.com/babaandkit

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Источник: Сегодня

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