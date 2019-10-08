Лукашенко: Конфликт на Донбассе – это тест для Европы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко уже рассказывал, что нужно для урегулирования на Донбассе. Теперь он считает, что Европа должна активней предпринимать шаги, чтобы помочь Украине закончить войну. Об этом он сказал на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

По его словам, сейчас в урегулировании конфликта наметился прогресс, однако призвал страны Европы к более активным действиям, чтобы остановить войну.

Белорусский лидер уверен, что способность урегулировать конфликт в Украине – это важный тест для стран Европы.

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"Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт – это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет – будем собираться, разговаривать. Но толку будет мало", – сказал Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Беларуси вступился за украинского лидера. Лукашенко заявил, что Зеленского оставили один на один с Донбассом. По его мнению, в Украине есть силы, которые мешают разрешить ситуацию на Донбассе.

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Недавно Лукашенко и Зеленский приезжали в Житомир на Второй форум регионов. Смотрите видео их выступлений:

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до июня 2019 года составило до 13 000 человек, в Украине называют цифру в 14 000. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – пророссийские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек (более 7000 гражданских) получили ранения во время вооруженного конфликта.

В свою очередь в Минобороны Украины отмечали, что за пять лет войны российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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