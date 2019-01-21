Лукашенко не пускает военных РФ в Беларусь – боится "крымского сценария"

Эксперт Игорь Тышкевич рассказал, как белорусы вооружаются российским оружием, но россиян не пускают на свою территорию

Российские военные. Фото: Сегодня

Лукашенко не пускает военных РФ в Беларусь – боится "крымского сценария" //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4b3/cea/5c44b3cea07fb.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4b3/cea/5c44b3cea07fb.jpg 2019-01-21T09:01:00+02:00 Политика Эксперт Игорь Тышкевич рассказал, как белорусы вооружаются российским оружием, но россиян не пускают на свою территорию

Белорусский лидер Александр Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы. Ради этого он ставит Москве условия – закупка вооружений, но никаких военных из РФ на белорусской земле. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич.

По его словам, Минск прекрасно знает, чем закончилось для Украины размещение военной базы РФ в Крыму. И чтобы не потерять возможность заполучить российское вооружение, Лукашенко пошел на хитрые шаги.

"Вначале РФ хотела поставить комплексы ПВО С-300 и С-400, Беларусь просила продать комплексы, но русские не захотели – только их комплексы с их экипажами. Это закончилось тем, что Минский завод колесных тягачей перестал отгружать продукцию на территорию РФ, а без этого "Искандеры" не ездят. После этого РФ продала комплексы. Потом такая же история уже с "Искандерами". Кстати, согласно Военной доктрине Беларуси, НАТО не является главной угрозой, угрозой являются "гибридные войны". В результате Беларусь создала систему "Полонез" и рассекретила меморандум договора о сотрудничестве с китайской госкомпанией. Там три пункта: реактивная система залпового огня, оперативно тактический ракетный комплекс, ЗРК. После этого вопрос с "Искандерами" отпал. Следующий вопрос – авиабазы. Беларусь говорит: давайте вы нам продадите самолеты. Русские этого делать не хотели, в результате это закончилось новыми нефтяными и торговыми войнами, после чего РФ решила продать два звена Су-30СКМ. Поставки должны начаться в 2019 году", – рассказал Тышкевич.

Эксперт напомнил, что на территории Беларуси есть лишь два военных объекта РФ: РЛС "Волга" почти под Барановичами, это система обнаружения запуска баллистических ракет, и узел связи под городом Вилейка, принадлежит ВМФ РФ, поддерживает кодированную связь с подводными лодками Атлантического океана. Однако они не несут прямой угрозы для белорусов – там ограниченное число служащих, внешнюю охрану объектов обеспечивает белорусский спецназ.

Читайте полный текст интервью сайта "Сегодня" с Игорем Тышкевичем: Лукашенко понимает, что сместить его может не Запад, а Россия.

Напомним, разговоры о возможной военной базе РФ в Беларуси начались осень после того, как стало известно о планах американцев разместить свою базу в Польше (которая граничит с белорусами). НА этом фоне Лукашенко, говоря об угрозе со стороны НАТО, четко дал понять, что Беларуси понадобятся ракеты, а не российские войска. Он не видит смысла в размещении базы РФ на его территории.

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