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Лукашенко не видит прогресса в переговорах по интеграции с Россией

9 июля, 11:40

Глава белорусского государства поставил под сомнение проект

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by.

Президент Беларус Александр Лукашенко заявил об отсутствии конкретных результатов в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам интеграции.

Об этом он сказал во вторник, 9 июля, на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Идет непонятное торможение этих процессов. Уже завтра (17-18 июля — Ред.) нам встречаться с президентом России в Питере (Санкт-Петербурге) и обсуждать итоги этих переговоров (рабочей группы). А обсуждать нечего на сегодняшний день", — отметил белорусский президент. 

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В то же время Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия должны выстраивать союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. 

"Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время", — отметил белорусский лидер.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце мая 2019 Владимир Путин и Александр Лукашенко дали старт интеграции Союзного государства России и Беларуси. Президенты двух стран приняли решение поручить правительствам разработать план действий.

Напомним, что в декабре 2018 Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позже стало известно, что Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.

В то же время, в марте 2019 Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.


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Тег Путин, интеграция, Беларусь, Лукашенко, союзное государство, Рапота

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Источник:

ТАСС

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