Лукашенко посоветовал Кремлю "не вякать": ТОП главных высказываний недели

В то же время Путин пугает прекращением транзита газа через Украину

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Президент Зеленский объяснил, кто сможет покупать украинскую землю, а кто – нет, а министр финансов Маркарова пообещала, что через год-два государственный долг перестанет быть проблемой. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума

После запланированного на 2020 год запуска рынка землиправо продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Принято решение: между первым и вторым чтением (законопроекта об обороте сельхозземель. – Ред.) в существующий проект закона будут внесены поправки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет в законе", – заявил Зеленский.

Зеленский также добавил, что в ближайшее время Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума. По нынешним правилам, вопросы владения землей не могу выноситься на референдум.

Оксана Маркарова: Через год-два госдолг перестанет быть проблемой Украины

В государственном бюджете на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, это стало возможным прежде всего благодаря политике по замещению иностранного долга внутренним (путем размещения гривневых ОВГЗ) и постепенному удешевлению госдолга (последние гривневые ОВГЗ размещены уже под 13% – ниже учетной ставки НБУ, а долларовые – под 4%).

"Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой Украины, мы будем с ним работать так же, как и другие страны. Именно для этого вы одобрили профессиональное управление долгом через деполитизированное Агентство [по управлению госдолгом]", – пообещала Маркарова.

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Подробнее о том, как принимали главную смету Украины, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Госбюджет-2020: рекордно ранний и с расчетом на перевыполнение.

Игорь Коломойский: Украине пора отказаться от Запада и развернуться обратно в сторону России

Украинский олигарх Игорь Коломойский, от которого ПриватБанк требует 145 млрд гривен на выплаты вкладчикам, считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Об этом пишет издание The New York Times

Коломойский, как пишет газета,"испытал поразительную перемену настроения: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и развернуться обратно в сторону России".

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения", – сказал Коломойский, сравнивая Россию и Украину.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, – Америка, – заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это", – цитирует издание олигарха.

Коломойский подчеркнул, что у него нет особой любви к России, упомянув Голодомор в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связей с Москвой. Но, как пишет издание, Коломойский заявил, что Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков. Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента.

"Война против России до последнего украинца", – сказал он.

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Коломойский заявил, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что рана войны заживет.

"Дайте ей пять, 10 лет, и кровь будет забыта", – сказал Коломойский.

Владимир Путин: Транзит через Украину может прекратиться

Президент РФ Владимир Путин не исключает прекращение транзита "голубого топлива" через украинскую территорию, хотя даже готов уступить в цене на российский газ для Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Бразилии.

Фото: kremlin.ru

Он напомнил, что готов Украине продавать газ даже дешевле, чем она сейчас платит за европейский.

"Что касается переговоров с Украиной, есть такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита. Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы – в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается: (газ. – Ред.) заходит, потом лупинг такой сделали, обходную трубу, и назад его качают. Или прямо качают… Технологически ведь как выстроена труба? Это же советская труба: вот она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию. Но мы же говорили о том, что, если напрямую будем поставлять, мы готовы даже снизить цену до 20 и даже до 25 процентов", – сказал Путин.

Александр Лукашенко: Кремлю не надо вякать на белорусов

Несмотря на максимальную близость и сотрудничество Беларуси с Россией, в том числе и в военном плане, Москва отказалась помочь Минску с закупкой своих истребителей Су-30СМ.

Это возмутило белорусского президента Александра Лукашенко, который напомнил о том, что белорусские пограничники охраняют интересы не только своего государства, но и главного союзника Беларуси.

"Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах", – заявил Лукашенко.

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