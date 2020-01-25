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Здоровья, счастья, мира и добра: Лукашенко тепло поздравил Зеленского с днем рождения

25 января, 09:11

Президент Беларуси выразил уверенность в углублении дружественных связей двух страны

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран. Об этом в субботу, 25 января, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", – говорится в поздравлении.

Белорусский лидер также выразил удовлетворенность результатами II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоялся в октябре 2019 года в Житомире, а также процессом реализации договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров двух стран на этом мероприятии.

Кроме того, Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Напомним, на на форуме регионов с Зеленским и Лукашенко подписали контрактов на полмиллиарда долларов.

Также напомним, что кроме подписания серьезных документов, Зеленский и Лукашенко нашли время для смеха.

Глава украинского государства рассмешил своего коллегу одним любопытным сравнением.

Он отметил, что белорусы для украинцев очень теплые люди, между странами очень теплые отношения.

"И я только что подумал, к кому Беларусь ближе – к россиянам или украинцам? Я вам отвечу. Идея пришла, и я только потом понял ответ на этот вопрос. Ответ в фамилиях уважаемых гостей (вероятно, имелось в виду, что фамилия президента Беларуси заканчивается на "-енко" – Лукашенко, что присуще украинским фамилиям. – Ред.)", – сказал Зеленский.

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