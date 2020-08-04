Лукашенко пожурил Россию: поменяла братские отношения с Беларусью на "партнерские"

Глава государства считает, что Россия всегда будет ближайшим союзником Беларуси

Несмотря на свои критические заявления в адрес Кремля, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия останется ближайшим союзником его страны.

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Об этом он заявил в послании президента белорусскому народу и Национальному собранию, которое цитирует БЕЛТА.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", – пожурил Россию Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что отношения стратегического партнерства Беларусь будет строить и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами "дальней дуги".

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"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам, – подчеркнул Лукашенко. – Мы никому ни на какие проблемы не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас – пожалуйста, мы поможем".

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Лукашенко предупредил Россию: Не взрывайте обстановку – будет полыхать до Владивостока.

Также напомним, в Москве Лукашенко публично проигнорировал Путинаво время церемонии возложения цветов к Вечному огню, хотя ему специально оставили место возле президента РФ.

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