Українська
$ 27,74
32,52
  1. Новости политики

Лукашенко пожурил Россию: поменяла братские отношения с Беларусью на "партнерские"

4 августа, 15:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства считает, что Россия всегда будет ближайшим союзником Беларуси

Несмотря на свои критические заявления в адрес Кремля, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия останется ближайшим союзником его страны.

Реклама

Об этом он заявил в послании президента белорусскому народу и Национальному собранию, которое цитирует БЕЛТА.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", – пожурил Россию Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что отношения стратегического партнерства Беларусь будет строить и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами "дальней дуги".

В тренде
Беларусь получила запрос по ЧВК Вагнера: Украина готовит документы для экстрадиции наемников

"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам, – подчеркнул Лукашенко. – Мы никому ни на какие проблемы не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас – пожалуйста, мы поможем".

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Лукашенко предупредил Россию: Не взрывайте обстановку – будет полыхать до Владивостока.

Также напомним, в Москве Лукашенко публично проигнорировал Путинаво время церемонии возложения цветов к Вечному огню, хотя ему специально оставили место возле президента РФ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Беларусь троллинг партнеры союзники Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президентПолитика
Разделили на зоны: в Украине вступили в силу правила адаптивного карантина
Разделили на зоны: в Украине вступили в силу правила адаптивного карантинаПолитика
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зонуПолитика
Зеленский потребовал от Кабмина объяснить, как Украину делили на четыре зоны карантина
Зеленский потребовал от Кабмина объяснить, как Украину делили на четыре зоны карантинаПолитика
Фесенко о вхождении Кравчука в ТКГ: Представляю, как он будет бесить Грызлова
Фесенко о вхождении Кравчука в ТКГ: Представляю, как он будет бесить ГрызловаПолитика
Сбежавший в Украину противник Лукашенко написал письмо Зеленскому, Трампу и Меркель
Сбежавший в Украину противник Лукашенко написал письмо Зеленскому, Трампу и МеркельПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять