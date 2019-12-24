Лукашенко предостерег Кремль: Не надо растопыривать пальцы перед Украиной

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Россиянам и руководству их страны не следует переписывать историю, пытаясь "забыть" о существовании такого древнего государства как Киевская Русь.

Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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"Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли, и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история. В России вы пытаетесь это, не переписать, это невозможно, – вы пытаетесь это забыть", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что подобные действия "обижают украинцев", и подчеркнул историческую близость украинцев, русских и белорусов.

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"Мы родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что во время ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин сделал скандальное заявление об "исконно русских землях" в составе Украины и назвал "странноватым" решение о территориальном делении УССР.

В ответ на это замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар напомнил российскому лидеру факт из истории: во времена Киевской Руси Москва была подчинена Киеву.

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