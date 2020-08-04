Українська
$ 27,74
32,52
  1. Новости политики

Лукашенко предупредил Россию: Не взрывайте обстановку – будет полыхать до Владивостока

4 августа, 14:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Белорусский лидер предостерег от подбрасывания в страну оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что задержанные под Минском наемники российской ЧВК Вагнера должны ответить в случае нарушения законодательства республики, и призвал Россию не подрывать обстановку в его стране.

Реклама

Об этом он заявил в послании президента белорусскому народу и Национальному Собранию, которое цитирует БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси действуют определенные законы, и в соседней стране (России. – Ред .) о них хорошо знают.

"Закон есть закон. Нравится – не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону. Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации", – обратился глава государства к авторам конспирологических теорий.

В тренде
В группу украинских переговорщиков по Донбассу может войти еще один политический тяжеловес

"Мы родные люди – белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", – предупредил Лукашенко.

Реклама

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что силовики Беларуси отловят всех российских наемников .

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия владивосток наемники предупреждение Александр Лукашенко ЧВК Вагнера
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разделили на зоны: в Украине вступили в силу правила адаптивного карантина
Разделили на зоны: в Украине вступили в силу правила адаптивного карантинаПолитика
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президентПолитика
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зонуПолитика
Зеленский потребовал от Кабмина объяснить, как Украину делили на четыре зоны карантина
Зеленский потребовал от Кабмина объяснить, как Украину делили на четыре зоны карантинаПолитика
Фесенко о вхождении Кравчука в ТКГ: Представляю, как он будет бесить Грызлова
Фесенко о вхождении Кравчука в ТКГ: Представляю, как он будет бесить ГрызловаПолитика
Сбежавший в Украину противник Лукашенко написал письмо Зеленскому, Трампу и Меркель
Сбежавший в Украину противник Лукашенко написал письмо Зеленскому, Трампу и МеркельПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять