Лукашенко предупредил Россию: Не взрывайте обстановку – будет полыхать до Владивостока

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что задержанные под Минском наемники российской ЧВК Вагнера должны ответить в случае нарушения законодательства республики, и призвал Россию не подрывать обстановку в его стране.

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Об этом он заявил в послании президента белорусскому народу и Национальному Собранию, которое цитирует БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси действуют определенные законы, и в соседней стране (России. – Ред .) о них хорошо знают.

"Закон есть закон. Нравится – не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону. Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации", – обратился глава государства к авторам конспирологических теорий.

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"Мы родные люди – белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", – предупредил Лукашенко.

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Напомним, ранее Лукашенко заявил, что силовики Беларуси отловят всех российских наемников .

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