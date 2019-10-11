Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Белорусский лидер недавно приезжал в Украину и остался доволен приемом

/ Фото: president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко после недавней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Житомире на Втором форуме регионов отправил в Киев благодарственное письмо. Также он пригласил президента Украины в Минск, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", – сказал президент Беларуси.

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Лукашенко рассчитывает на успешное осуществление всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

"Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", – отметил он

Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.

Как сообщали новости "Сегодня", президенты Беларуси и Украины посетили Житомир 4 октября, где провели переговоры и приняли участие в заседании Второго форума регионов. Так, на форуме с Зеленским и Лукашенко подписали контрактов на полмиллиарда долларов.

В свою очередь Зеленский пригласил белорусских инвесторов в Украину. По его словам, задание по увеличению товарооборота между странами будет решать совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а приоритетом является сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также совместные проекты в аграрно-промышленном комплексе.

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