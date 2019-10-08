Лукашенко рассказал, чего ждет от встречи "нормандской четверки"

Лидеры стран «нормандского формата» пока не договорились о встрече, но ожидания от нее велики

/ Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что "нормандская четверка" в случае своей встречи достигнет договоренностей о выполнении Минских соглашений. Об этом он сказал на международном форуме "Минский диалог", сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Он считает, что процесс по урегулированию конфликта на Донбассе тронулся с места после согласования "формулы Штайнмайера", которая открыла возможность для встречи лидеров стран.

"В Беларуси рады, что в процессе разрешения конфликта появился прогресс – осуществлен обмен задержанными лицами, в Минске подписана формула "формула Штайнмайера". Это открывает путь к проведению после длительного перерыва встречи в верхах в "нормандском формате" Рассчитываем, что результатом будут твердые гарантии запуска четкого механизма контроля над выполнением Минских соглашений", – сказал Лукашенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Вадим Пристайко уже заявлял, что Россия хочет отменить встречу "нормандской четверки". По его словам, Россия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить ее. Киев выполнил два условия Москвы, однако теперь появилось еще одно.

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Отметим, что на сегодняшний день все еще нет даты встречи "нормандской четверки". Отмечалось, что стороны якобы все еще подстраивают графики лидеров государств для "нормандской" встречи.

Кроме того, у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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