Лукашенко рассказал, как Путин стоя аплодировал украинцам

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Президент России Владимир Путин стоя аплодировал украинским спортсменам на II Европейских играх, где Украина заняла третье место. Об этом рассказал глава белорусского государства Александр Лукашенко во время выступления на Втором форуме регионов в Житомире.

"Не так давно Минск принимал II Европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике "Европа – США". Мы благодарим украинских атлетов за активное участие в этих масштабных спортивных праздниках. Мы хотим вас поздравить с призовым местом в общекомандном соревновании на Европейских играх и первым местом в легкой атлетике. Вы бы посмотрели, как десятки тысяч людей приветствовали украинцев и поздравляли с победой. И мы с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.) тоже. Мы там были и приветствовали их стоя. Так что не все так плохо", – сказал он.

Лукашенко отметил, что Беларусь и Украина могли бы вместе побороться за право проведения крупных международных спортивных соревнований. Это он сказал после предложения президента Украины вместе подумать над вопросом проведения Олимпийских игр.

"А не замахнуться ли нам вообще на олимпийские игры в две стран и провести? Это нам под силу, для двух стран – под силу", – подчеркнул белорусский лидер.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Владимир Путин впервые правильно произнес "в Украине". Отметим, что россияне привыкли говорить "на Украине". Так, в своем разговоре на тему мира на Донбассе и политики Зеленского Владимир Путин четко выразился: "Люди ждут решения этого вопроса в Украине". Этот момент можно услышать на видео в хронометраже 0'27" – 0'28".

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечал, что Путин так и не смог поставить на колени украинцев. Москва своей агрессией только подтолкнула Украину на путь развития и объединения, считает министр.

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