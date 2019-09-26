Лукашенко рассказал о "кровном родстве" украинцев и белорусов

Президент Беларуси рассказал, как сохранить мир и стабильность в его стране и Украине

Фото: AFP / Sergei GAPON

Народы Беларуси и Украины связаны общими историческими, духовными, семейными корнями, которые украинцы и белорусы не имеют права потерять, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Белта.

"Мы просто обязаны сохранить это славянское кровное родство ради будущих поколений. Передать его детям во имя сохранения мира и стабильности на наших землях", – заявил Лукашенко 26 сентября.

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По его словам, украинцы и белорусы "всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время".

"Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности и найти решения на благо наших стран и народов", – резюмировал он.

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Александр Лукашенко утверждает, что для Минска отношения с Киевом всегда были в приоритете, поскольку Украина является важнейшим соседом и одним из главных торгово-экономических партнеров Беларуси.

В 15:00 смотрите эксклюзивное интервью "Сегодня" с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси заявил, что его страна могла бы провести Олимпиаду вместе с Украиной.

Несмотря на это, Лукашенко принял решение "наглухо" закрыть границу с Украиной, объяснив это поток оружия, который идет в его страну.

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