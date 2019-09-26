Лукашенко закрыл границу с Украиной: президент назвал причину

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Andrea Verdelli

Несмотря на "наглухо закрытую" границу между Украиной и Беларусью, у обычных украинцев никогда не будет проблем с ее пересечением, заверил белорусский президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Белта.

"Никогда у ваших порядочных людей не будет проблем с пересечением белорусской границы", – заявил он 26 сентября.

Лукашенко отметил, что граница не должна быть барьером между государствами и людьми, но должна предотвращать попадание в Беларусь с украинской территории преступников и оружия, которое, по его словам, уже использовалось для совершения преступлений в стране.

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"Мы вынуждены были усилить охрану границы прежде всего с точки зрения поступления к нам оружия", – сказал он.

Как утверждает Лукашенко, в этом году на границе с Украиной пресекли около 70 попыток провоза оружия, что составляет почти половину от всех случаев на белорусской границе.

В 15:00 смотрите эксклюзивное интервью "Сегодня" с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, о закрытии границы между двумя государствами Александр Лукашенко сообщил ранее в этом месяце. Несмотря на это, спустя несколько дней, в Госпогранслужбе Украины сообщили, что украинско-белорусская граница работает в штатном режиме.

Мы также писали, что президент Беларуси поддержал возвращение Донбасса в состав Украины и выразил готовность выделить миротворцев для контроля на украинско-российской границе.

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