Лукашенко заявил, что Зеленский не нуждается в советах и умеет решать вопросы

Зеленский прекрасно знает, что делать, и самое главное, сделает, считает Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский не нуждается в советах и умеет решать вопросы. Такое мнение он высказал в пятницу журналистам по прибытии на Второй Форум регионов Украины и Беларуси в Житомире.

"Сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает", - подчеркнул белорусский лидер.

На замечание одной из журналисток, что пока у ее коллег в Украине складываются напряженные отношения с главой украинского государства, Лукашенко сказал: "У вас? С Владимиром Александровичем (Зеленским) отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: Господи, как он вас терпит. Да вы что, у вас прекрасные отношения!"

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Лукашенко также выразил благодарность украинцам и президента за приглашение.

"Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества, – сказал Лукашенко. – Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами".

Новости "Сегодня" писали, что, по словам Зеленского, в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси подписаны контракты на сумму 500 млн долларов.

Напомним, что первый форум регионов Украины и Беларуси прошел в октябре 2018 года в Гомеле, на котором встретились тогдашний президент Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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