Лукашенко дал обещание Зеленскому

Фото: AFP / Sergei GAPON

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал четко придерживаться всех договоренностей, которые сегодня будут достигнуты на Втором форуме регионов.

Он поблагодарил от имени всей белорусской делегации за прием на украинской земле. Белорусский лидер отметил, что с его страны приехали много людей в Житомир на Форум регионов. Также он согласился с Зеленским, что, несмотря на разные языки, люди двух стран отлично понимают друг друга.

"Мы с вами (с Зеленским – ред.) знакомы очень давно, правда, заочно. Сегодня мы живьем встречаемся здесь, с глазу на глаз, для того, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться. И я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Я хочу вас заверить, что мы свято будем выполнять наши договоренности. Я хочу вас заверить, что мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами, и если новая власть Украины захочет с нами иметь братские, тесные отношения, за нами дело не станет", – сказал Лукашенко.

После этого президент Украины добавил, что раз Беларусь обещает выполнять все, о чем сегодня договорятся, значит "надо побольше договариваться".

Как сообщали новости "Сегодня", главы государств примут участие во Втором форуме регионов, который проходит в Житомире. Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси. Читайте также подробней, что будет на Форуме регионов.

Напомним, Первый форум регионов проходил в октябре прошлого года, на котором пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко встретился с Лукашенко. Они обсудили как экономическое сотрудничество, так и отношения двух страны на фоне опасений, что Россия может использовать Беларусь для вторжения с ее территории в Украину.

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