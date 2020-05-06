Лукашенко зовет лидеров стран на парад: у Зеленского отреагировали на приглашение

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на парад в Минск по случаю Дня победы, куда лидеров государств позвал белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщили в Офисе главы украинского государства.

"Президент не осуществляет зарубежные визиты во время карантина", – сообщили в пресс-службе ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", Беларусь по количеству зараженных коронавирусом уже существенно обогнала Украину. На сегодняшний день там зарегистрированы 19 255 человек с положительным тестом на COVID-19 (в Украине 13 184), а умерли 112 человек. Но при этом белорусский лидер отказывается признавать опасность эпидемии. На днях Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад на День победы. Более того, он еще и пригласил иностранных лидеров в Минск и представителей государств.

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Позже появилась реакция Всемирной организации здравоохранения на планы Лукашенко провести парад. Представитель организации напомнил об основных рекомендациях ВОЗ во время пандемии – отмена массовых мероприятий и соблюдение дистанции между людьми. По его словам, парад в Минске ставит под угрозу людей.

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