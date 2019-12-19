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Лутковская о переговорах в Минске: представители "ЛНР" сорвали договоренности

19 декабря, 17:49

Президенты договорились об обмене пленными до Нового года, но в Минске начались с этим трудности

Скриншот

Скриншот

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На переговорах в Минске по обмену пленными не договорились. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская заявила, что представители так называемой ЛНР сорвали договоренности. Об этом она сказала на брифинге.

"Мы согласовали огромное количество деталей, технических нюансов, некоторых очень болезненных для всех сторон вопросов, но в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска (в гуманитарной подгруппе "ЛНР" представляет Ольга Кобцева. – Ред.). Поэтому очень трудно сказать, что будет (с обменом пленными) до конца года", – сказал она.

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В то же время Лутковская отказалась назвать условия, которые выдвигают представители боевиков на переговорах.

Переговорщица уточнила, что в списках на обмен есть и военные, и гражданские лица, которые удерживаются на оккупированных территориях.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 декабря в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, однако никаких результатов оно пока не принесло. Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что не удалось достичь прогресса на переговорах в Минске. По его словам, договоренности в Париже не стали аргументом в Контактной группе для решения вопроса о пленных.

В свою очередь представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников заявил, что до конца года будут еще одни переговоры по обмену пленными, однако в режиме видеоконференции.

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лутковская ТКГ

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