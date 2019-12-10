Лужков умер: что скандальный экс-мэр Москвы говорил про Украину

Юрий Лужков / Фото: Wikipedia

Смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, о чем стало известно 10 декабря, подтвердил его преемник Сергей Собянин.

По его словам, Лужков "возглавлял Москву в сложный постсоветский период" и сделал много для города и москвичей. А своего предшественника он охарактеризовал как энергичного и жизнерадостного человека.

Но каким запомнят Лужкова украинцы?

В первую очередь, ярым сторонником присоединения Крыма к России – эту тему он поднимал задолго до силового захвата полуострова российскими войсками в 2014 году.

Свое мнение Лужков объяснял тем, что Крымская область была передана из юрисдикции РСФСР в УССР в 1956 году "волюнтаристским решением" секретаря КПСС Никиты Хрущева.

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"В 1954 году Севастополь не вошел в число тех территорий, которые Никита Хрущев передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать – в пользу той правды, тех государственных позиций, и того государственного права, которое имеет Россия по отношению к своей военно-морской базы", – говорил он.

Экс-глава МВД Юрий Луценко назвал эти слова "позорными" и рекомендовал возбудить уголовное дело, а Служба безопасности Украины объявила на тот момент еще мэра Москвы "персоной нон-грата" и запретила ему въезд в страну.

За четыре года до этого Лужков посетил съезд существовавшей тогда еще "Партии регионов", который проводился на фоне Оранжевой революции, и не стал скрывать свои политические предпочтения.

"Мы видим с одной стороны этот апельсиновый подкормленный шабаш. И с другой стороны мы видим спокойную силу созидания, которая собралась в этом зале", – сказал он участникам проходившего в Северодонецке мероприятия.

К слову, на съезде пророссийские политики едва ли не впервые открыто подняли тему сепаратизма и присоединения к РФ ряда украинских областей.

После прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году Лужкову вновь разрешили въезд в Украину, но в качестве своеобразной "благодарности" он лишь подтвердил высказанное двумя годами ранее мнение. В ответ на это украинский МИД тогда даже не осудил слова московского градоначальника, а лишь "самым серьезным образом" к ним отнесся.

Через несколько дней после скандала Лужков вновь подлил масла в огонь, назвав Севастополь "русским городом, военно-морской базой России".

"Его потеря – это потеря юга России", – говорил в 2010 году политик.

Уже после аннексии, когда Крым испытал на себе, каково это жить без днепровской воды, Юрий Лужков "разработал" план по водоснабжению полуострова из российского Краснодарского края. В частности, он предлагал перенаправить часть стока Десны объемом 3-4 кубических километра в бассейн Оки.

Напомним, что почти шесть лет назад мечты Лужкова сбылись и Россия захватила Крым, после чего развязала войну на востоке Украины, за что на страну наложили международные санкции.

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