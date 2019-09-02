Ляшко: Без радикального изменения экономической политики чуда не будет

Политик уверен, что самой дерегуляцией экономики «холодильник не наполнишь»

Олег Ляшко / Фото: Facebook

"Новая власть обещает темпы роста экономики Украины на 40% за пять лет, это 8% ежегодно. Но я уверенно могу заявить, что в Украине есть потенциал для реального увеличения ВВП вдвое и даже втрое", – написал Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

По мнению Ляшко, продажа сельхозземель, государственных объектов стратегического значения, экспорт сырья и новые займы этого не обеспечат.

"Максимум, что дадут такие инициативы, это рост ВВП на уровне, запрограммированном МВФ – 2-3%, что, по моему мнению, абсолютно недопустимо для страны, которая может быть мировым лидером в авиакосмической сфере, оборонно-промышленном производстве, машиностроении, энергетике, в частности ядерной и тому подобное.

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Для обеспечения реального роста отечественного ВВП в разы моей командой в течение пяти лет был разработан и частично реализован пакет реформ, основанный на украинских реалиях и с учетом лучших мировых практик. Кроме этого, каждая моя законодательная инициатива имеет надлежащее финансово-экономическое обоснование.

Поэтому обращаю внимание Зеленского и его команды на необходимость принятия проукраинских законов, то есть направленных на удовлетворение интересов и потребностей в первую очередь отечественных производителей", – отметил Ляшко.

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Политик подчеркнул, что соответствующие законопроекты уже разработаны и даже приняты в первом чтении. И обеспечение реализации этих инициатив обеспечит привлечение в экономику Украины более $ 20 млрд.

"Поэтому надо развивать собственную экономику, создавать рабочие места и возвращать полученные ранее внешние заимствования вместо получения новых кредитов под новые обязательства, фактически лишают Украину будущего", – подытожил Ляшко.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

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